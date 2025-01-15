Всі ми знаємо, що сон — це важлива частина нашого життя; це не тільки час для відновлення сил, але й необхідність для нормального функціонування організму.

Кілька років досліджень у галузі медицини підтвердили, що якість сну безпосередньо впливає на наше здоров’я, на фізичне і розумове самопочуття.

Доктор ЄвгенКомаровський дав десять порад, які допоможуть вам засинати швидше та покращити глибину сну.

Він наголошує, що найважливіше — це постійний графік. Кожен день потрібно лягати та прокидатися в один і той самий час. Це допомагає організму налаштувати внутрішній біологічний годинник, що позитивно впливає на когнітивні функції та здоров’я. Активність протягом дня також сприяє кращому сну, але важливо уникати інтенсивних фізичних навантажень за 2-3 години до сну.

Також Комаровський радить 30 хвилин на день проводити на природному світлі. Це дозволяє організму краще регулювати сон та бадьорість, це особливо важливо для тих, хто працює в умовах постійного штучного освітлення. До того ж, чашка кави після 18:00 може значно погіршити якість сну. Кофеїн перешкоджає його нормальній глибині, навіть якщо ви не відчуваєте явного збудження.

Лікар пояснює, що якщо ви любите поспати вдень, робіть це не більше 30 хвилин. Довший сон вдень може порушити ваш нічний відпочинок. Він також застерігає від вживання алкоголю, адже він заважає організму повністю відновитися. Більше того, навіть використання гаджетів перед сном порушує вироблення гормону сну — мелатоніну. Тому якщо хочете гарно виспатися, мінімізуйте екранний час за годину до сну.

Окрім цього, лікар радить підтримувати температуру у спальні на рівні 16-19°C, а вологість — 40-60%. Наявність вентиляції, відсутність шуму та світла — теж важливі аспекти для комфортного сну.

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