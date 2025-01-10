За отказ от постановки на учет предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.

В Украине молодые ребята, которым исполняется 17 лет, должны встать на военный учет, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Заместитель начальника отдела призыва сектора комплектования Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой объяснил, что эта процедура не связана с мобилизацией.

Ежегодно с января по март производится взятие на учет 17-летних парней.

"Также ежегодно списки граждан Украины, подлежащие взятию на военный учет призывников, в районные (городские) ТЦК и СП должны подавать органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности", - отметил представитель ТЦК.

Как пояснил Дмитрий Сухой, учет необходим для оценки степени годности военной службы, определения уровня образования, специальности или профессии, физической подготовки и изучения личных качеств молодых людей.

Также указывается, что до достижения 18 лет, за отказ от постановки на учет, предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним также, что законом предусмотрено, что граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе, обязаны пройти повторное ВЛК в срок 9 месяцев с момента вступления в силу новых правил.

Источник: Суспільне.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.