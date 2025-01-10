Українська співачка Оля Полякова опинилася у центрі обговорень після свого яскравого виступу на сцені «Музичної платформи».

Відома українська співачка Оля Полякова знову опинилася у центрі уваги.

Цього разу причиною обговорень став її нещодавній вихід на сцену «Музичної платформи», де вона виконала свою нову пісню «Жінка з цікавим минулим».

"Мої дорогі! Мій неймовірний виступ на сцені «Музична Платформа»!. Моя остання нова минулорічна пісня «Жінка з цікавим минулим» – історія про силу, красу та відвертість, які живуть у кожній із нас!" – пише Полякова під постом.

Однак замість захоплення творчістю зірка зіштовхнулася з питаннями про пластику, що викликало бурхливу реакцію у мережі.

Полякова не раз наголошувала, що не робила серйозних пластичних операцій на обличчі. Однак питання щодо можливого збільшення грудей продовжують переслідувати співачку. Коли один із передплатників торкнувся цієї теми в коментарях, Полякова не стрималася, неправильно зрозуміла питання і різко відповіла: «Я нічого не робила з обличчям!».

Коментар викликав активне обговорення, а шанувальниця спробувала згладити ситуацію, пояснивши, що йшлося про пластику тіла та манеру триматися на сцені, а не про зовнішність.

"Я не про ваше обличчя, Ви красуня. Я про пластику тіла, манеру триматися біля мікрофона про хореографію іншими словами. Мені здалося схоже" - зауважила прихильниця.

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