Христина планувала поїхати до Польщі своїм автомобілем і заздалегідь оформила "зелену карту", як зазвичай робила раніше.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника, Христина Решетник, розповіла про ситуацію, коли її з трьома дітьми не пустили до Польщі, розгорнувши прямо на кордоні.

Причиною цього стали нові правила, які набули чинності з 1 січня 2025 року щодо оформлення "зеленої карти".

Христина планувала поїхати до Польщі своїм автомобілем і оформила "зелену карту", як зазвичай робила раніше. Проте з початку року процес змінився: тепер картку необхідно оформляти заздалегідь, а не в день від'їзду, як вона це робила раніше.

Це правило вона не врахувала і, не дочекавшись наступного дня, вирушила до польського кордону. На українській стороні її без проблем пропустили, але польські прикордонники, перевіривши документи, повідомили, що вона не може в'їхати, оскільки мапа ще не дійсна.

Вона була змушена повернутися на український кордон, де їй довелося почекати дві години, поки "зелена карта" набула чинності. Після цього, вже після опівночі, вона знову спробувала перетнути кордон, і цього разу її пропустили.

Христина попередила своїх шанувальників, що тепер оформлення "зеленої карти" необхідно робити заздалегідь, як мінімум, за день до запланованого виїзду.

В результаті вона змогла знову поїхати через кордон вже після опівночі, коли карта набула чинності.

"Я так і зробила. Вважаю, що правила є правилами, і вони абсолютно правильні. Хочу застерегти всіх, хто збирається їхати, щоб заздалегідь оформляли 'зелену карту' мінімум за день до від'їзду", - наголосила Христина.

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