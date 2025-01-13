Очікується, що у 2025 році світовий ринок молока переходить у новий ціновий коридор.

На початку січня в Україні зафіксовано зниження вартості молока-сировини.

За даними Асоціації виробників молока середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 січня становила 19,10 гривні за кілограм без ПДВ — на 60 копійок менше, ніж місяць тому. Ціни варіюються від 18,50 до 19,50 гривні, причому верхня межа зменшилася на 1 гривню.

Молоко екстра ґатунку коштує 18,35 гривні за кілограм (-35 копійок), а ціни на молоко першого ґатунку залишилися на рівні 17,65 гривні за кілограм, без змін. Середньозважена ціна всіх ґатунків знизилася на 32 копійки й тепер становить 18,37 гривні за кілограм.

Чинники здешевлення молока

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснює, що зниження ціни пов'язане з:

Падінням цін на вершкове масло. У грудні українські експортери скоротили продажі через зниження вартості продукту на зовнішніх ринках. У Західній Європі ціна на масло з вересня до початку січня знизилася з 9 625 до 7 350 доларів за тонну.

Сезонним зменшенням попиту. Новорічні свята традиційно супроводжуються зниженням купівельної активності.

Надлишком молока-сировини на ринку. Через скорочення попиту молокопереробних підприємств ціни на молоко екстра й вищого ґатунку впали.

Водночас обмежена купівельна спроможність населення з збільшенням ціни на кисломолочну продукцію. Це призвело до збільшення імпорту готових молочних продуктів, зокрема сирів.

Прогнози на 2025 рік

Суттєвого зниження ціни на молоко в Україні чекати не варто через зростання витрат на виробництво кормів та екологічні вимоги ЄС. Очікується, що у 2025 році світовий ринок молока переходить у новий ціновий коридор — 40-50 доларів за 100 кг сировини.

У 2024 році середня ціна молока-сировини в Україні становила 42,45 долара за 100 кг, що на 20% більше, ніж у 2023 році. За оцінками, у 2025 році ціна може зрости до 45-46 доларів за 100 кг. Сезон здешевлення можливий у квітні-травні через збільшення виробництва в господарствах населення.

Український ринок молока відрізняється від ЄС, США та Нової Зеландії, де ціни у 2024 році продемонстрували спад. Подальша динаміка залежатиме від глобальних та внутрішніх економічних умов.

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