Ожидается, что в 2025 году мировой рынок молока переходит в новый ценовой коридор.

В начале января в Украине отмечено снижение стоимости молока-сырья.

По данным Ассоциации производителей молока средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 6 января составила 19,10 гривны за килограмм без НДС — на 60 копеек меньше месяца назад. Цены варьируются от 18,50 до 19,50 гривны, причем верхний предел уменьшился на 1 гривну.

Молоко экстра сорта стоит 18,35 гривны за килограмм (-35 копеек), а цены на молоко первого сорта остались на уровне 17,65 гривны за килограмм, без изменений. Средневзвешенная цена всех сортов снизилась на 32 копейки и теперь составляет 18,37 гривны за килограмм.

Факторы удешевления молока

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет, что снижение цены связано с:

Падением цен на сливочное масло. В декабре украинские экспортеры сократили продажи из-за снижения стоимости продукта на внешних рынках. В Западной Европе цена на масло с сентября по начало января снизилась с 9 625 до 7 350 долларов за тонну.

Сезонное уменьшение спроса. Новогодние праздники традиционно сопровождаются понижением покупательной активности.

Избытком молока-сырья на рынке. Из-за сокращения спроса на молокоперерабатывающие предприятия цены на молоко экстра и высшего сорта упали.

В то же время, ограничена покупательная способность населения с увеличением цены на кисломолочную продукцию. Это привело к увеличению импорта готовых молочных продуктов, в том числе сыров.

Прогнозы на 2025 год

Существенного снижения цены на молоко в Украине ждать не стоит из-за роста затрат на производство кормов и экологических требований ЕС. Ожидается, что в 2025 году мировой рынок молока переходит в новый ценовой коридор – 40-50 долларов за 100 кг сырья.

В 2024 году средняя цена молока-сырья в Украине составила 42,45 доллара за 100 кг, что на 20% больше, чем в 2023 году. По оценкам, в 2025 году цена может вырасти до 45-46 долларов за 100 кг. Сезон удешевления возможен в апреле-мае из-за увеличения производства в хозяйствах населения.

Украинский рынок молока отличается от ЕС, США и Новой Зеландии, где цены в 2024 году продемонстрировали спад. Дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных и внутренних экономических условий.

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