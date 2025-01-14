Софія Ротару відмовилася від продажу своєї московської квартири, незважаючи на чутки про угоду з продажу, чим викликала бурхливу реакцію в мережі.

Народна артистка України Софія Ротару вирішила зберегти у своїй власності квартиру в центрі Москви, відмовившись від її продажу, незважаючи на чутки про можливу угоду з російським співаком Миколою Басковим.

Про це повідомила ріелтор Анастасія Беніна у коментарі російським ЗМІ.

За словами Беніної, Ротару продовжує сплачувати за комунальні послуги за нерухомість, площа якої становить 125 квадратних метрів.

"Софія Михайлівна не стала продавати свою трикімнатну квартиру. Вона оплачує комунальні рахунки, і нерухомість залишається у її власності", - наголосила ріелтор.

Також Беніна розкрила вартість московської квартири Ротару. Як виявилося, елітне житло з трьома спальнями, двома ванними кімнатами та просторою кухнею-їдальнею оцінюється в 80 мільйонів рублів (близько 786 тисяч доларів). Ця квартира була подарована співачці колишнім мером Москви Юрієм Лужковим.

Ріелтор припустила, що рішення артистки зберегти нерухомість може бути пов'язане з її можливими планами: "Ймовірно, співачка не виключає можливості повернення до Москви в майбутньому".

Раніше Ротару, чия присутність в інформаційному просторі стала рідкісною після початку повномасштабної війни, несподівано з'явилася на зв'язку з шанувальниками.

У новорічну ніч співачка вирішила привітати своїх передплатників у Instagram та опублікувала фото з новорічною ялинкою, прикрашеною білими сніжинками, кульками та гірляндами.

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