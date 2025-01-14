София Ротару отказалась от продажи своей московской квартиры, несмотря на слухи о сделке по продаже, чем вызвала бурную реакцию в сети.

Народная артистка Украины София Ротару решила сохранить в своей собственности квартиру в центре Москвы, отказавшись от её продажи, несмотря на слухи о возможной сделке с российским певцом Николаем Басковым.

Об этом сообщила риелтор Анастасия Бенина в комментарии российским СМИ.

По словам Бениной, Ротару продолжает оплачивать коммунальные услуги за недвижимость, площадь которой составляет 125 квадратных метров.

"София Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Она оплачивает коммунальные счета, и недвижимость остается в её собственности," — подчеркнула риелтор.

Также Бенина раскрыла стоимость московской квартиры Ротару. Как оказалось, элитное жилье с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и просторной кухней-столовой оценивается в 80 миллионов рублей (около 786 тысяч долларов). Эта квартира была подарена певице бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Риелтор предположила, что решение артистки сохранить недвижимость может быть связано с её возможными планами: "Вероятно, певица не исключает возможность возвращения в Москву в будущем."

Ранее Ротару, чье присутствие в информационном пространстве стало редким после начала полномасштабной войны, неожиданно появилась на связи с поклонниками.

В новогоднюю ночь певица решила поздравить своих подписчиков в Instagram и опубликовала фото с новогодней елкой, украшенной белыми снежинками, шариками и гирляндами.

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