У перші місяці життя в США Ступка жаловався на відсутність роботи, він відкрито визнав, що винужден жити на кошти, зароблені в Україні.

Дмитро Ступка, український актор театру та кіно, онук легендарного Богдана Ступки та син Остапа Ступки, продовжує дивувати публіку своїми діями за кордоном.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 37-річний артист живе у США, де демонструє у соціальних мережах безтурботне життя, незважаючи на війну на батьківщині. Це неодноразово ставало причиною негативної реакції українців.

Дмитро Ступка разом із колишньою дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою покинув Україну ще восени 2021 року, переїхавши до Америки. Актор планував повернутися до Києва у лютому 2022 року, але його плани зірвалося через повномасштабне вторгнення.

Дізнавшись про війну, перебуваючи у літаку, він залишився у Стамбулі, а потім перебрався до Туреччини, Польщі та Німеччини, де займався гуманітарною допомогою через фонд імені Богдана Ступки.

У перші місяці життя США Ступка скаржився на відсутність роботи. Він відверто визнавав, що змушений жити коштом, заробленим в Україні. При цьому актор активно публікував фото із сонячної Флориди, демонструючи розкішні ресторани та розваги.

У вересні 2023 року Ступка опублікував знімок з ресторану, написавши про те, як сумує за Україною. Це викликало хвилю критики.

Відповідь Дмитра, в якій він порадив жінці звернутися до психіатра, викликала ще більше обурення.

Незважаючи на скандали, Дмитро бере участь у благодійних заходах у США. Він проводить концерти та аукціони, кошти з яких спрямовуються на допомогу українській армії.

Батько Дмитра Остап Ступка захищає сина від нападок. За його словами, актор не читає негативних коментарів.

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