Доктор Комаровський, відомий український педіатр, в черговий раз звернувся до батьків із важливим роз'ясненням, цього разу про бронхіт.

Відомий лікар пояснив, що бронхіт — це не сама хвороба, а лише запалення в бронхах, яке може виникати з різних причин, і не завжди потребує застосування антибіотиків.

У своєму Ютуб-відео Євген Комаровський роз'яснив, що причини цього запалення можуть бути різними: термічні опіки слизових оболонок, отруєння хімічними речовинами, вплив куріння, але найчастіше бронхіт виникає через вірусні інфекції.

Комаровський підкреслює, що більшість бронхітів у дітей є вірусними і не потребують антибіотиків. Він додає, що саме через неправдиві уявлення про ці ліки при бронхіті, батьки часто завдають шкоди своїм дітям. Тому що застосування антибіотиків у таких випадках може тільки погіршити ситуацію.

"Антибіотики допомагають не через свою дію, а завдяки нормальній роботі імунітету", - говорить Комаровський.

Вірусні інфекції часто проходять самостійно через кілька днів, коли організм починає виробляти інтерферон і антитіла, пояснює педіатр. Щодо того, як лікувати бронхіт, лікар акцентує, що головне - це створення комфортних умов для дитини.

Набагато важливіше, щоб дитина знаходилася в прохолодному та вологому середовищі, а не просто приймала ліки. Ось ще кілька порад: важливо, щоб дитина пила багато води, що допоможе вивести токсини; також вона не повинна замерзати, але й не можна перегріватися; якщо немає температури, корисно гуляти на вулиці.Доктор Комаровський також наголосив, що навіть якщо лікар призначить антибіотики, це не завжди виправдано. Антибіотики потрібні лише у випадку бактеріальних ускладнень.

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