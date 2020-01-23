Деякі з них можна не помітити

Медики розповіли, які симптоми можуть свідчити про рак підшлункової залози.

Рак підшлункової залози за поширеністю займає шосте місце серед онкологічних захворювань. Він вражає сам орган або його протоки, злоякісна пухлина розвивається з клітин органу. Найчастіше рак підшлункової залози діагностують у чоловіків старше 50 років.

Статистика хвороби невтішна. Як правило, вона не дає про себе знати і хворий дізнається про свій діагноз вже тоді, коли лікування малоефективне. З цим видом раку на останніх стадіях не можуть впоратися ніякі технології. Як відомо, від нього помер засновник Apple Стів Джобс.

Серед факторів, які збільшують ризики розвитку раку підшлункової залози, називають зловживання алкоголем, куріння, споживання жирної і гострої їжі. Підвищений ризик розвитку раку у людей, хворих хронічним панкреатитом, кістою підшлункової залози та іншими захворюваннями.

Лікарі відзначають, що перші симптоми, які свідчать про рак, часто залишаються непоміченими, оскільки люди вважають їх не вартими уваги. Тому медики в черговий раз перерахували перелік симптомів, які не можна ігнорувати.

Жовтяниця. Жовтизна шкіри може з'являтися через розвиток пухлини в протоках.

Втрата апетиту і ваги, стомлюваність. Багато онкологічних захворюваннь супроводжуються цими симптомами.

Свербіж. Рак може провокувати шкірний свербіж.

Колір сечі та калу. При розвитку раку сеча може темніти, а відтінок калу стає блідо-жовтим або чорним.

Озноб. Якщо у вас без причини підвищується температура, після чого слідує озноб і тремтіння, це може свідчити про ракові процеси в організмі.

Здуття, біль у животі. Коли пухлина росте, вона починає тиснути на сусідні органи. Це призводить до дискомфорту та відчуття здуття. Болі в животі при цьому виді раку розвиваються з правого боку живота.

Нудота і блювота. Якщо ці симптоми з'являються без видимої причини, це може говорити про ріст пухлини в організмі.

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