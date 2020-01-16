Українці регулярно купують неякісні медичні препарати, які не тільки не лікують, але й шкодять здоров'ю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в країнах з низьким рівнем доходу, до яких належить і Україна, підробляють або неякісно виготовляють, щонайменше, кожну десяту упаковку ліків. При цьому деякі експерти переконують, що кількість підробок в Україні може доходити до 30%.

Як відомо, в Україні регулярно викривають підпільні цехи, на яких виготовляють фальшиві медичні препарати. Найчастіше їх розміщують на фермах, у підвалах і навіть в самих звичайних офісах. Найстрашніше, що злочинці підробляють дорогі препарати від раку і гепатиту.

Громадська активістка Ольга Фещенко, яка займається допомогою онкохворим, в інтерв'ю DW зізналася, що була вражена, коли дізналася, що ліки від раку підробляють.

«Чесно кажучи, я раніше думала, що ліки такого рівня не підробляють... А люди продають просто смерть!», - підмітила Фещенко.

За її словами, багато хворих йдуть на ризик, купуючи ліки в інтернеті. Це зрозуміло, адже ліки дуже дорогі, і більшість сімей таких грошей зібрати не можуть. Тому знаходять сумнівні пропозиції та погоджуються з ними через різницю в ціні. Наприклад, один препарат від раку може коштувати до 10 тис. доларів. А шахраї можуть продавати його за 5 тис. доларів.

«Коли ти розумієш, що отримуєш професійне лікування з тими ліками - це одне, а коли можеш дізнатися, що це була крейда або звичайний якийсь розчин глюкози - це страшні речі», - вражена Ольга Фещенко.

Наголошується, що найбільшу загрозу здоров'ю здатні завдати ліки, які фальсифікують в підпільних цехах або ліки, термін придатності яких минув.

Завідувач Центральної лабораторії з аналізу лікарських засобів Ігор Лесик закликає українців купувати ліки в мережевих аптеках, які давно працюють на ринку України. Крім цього, потрібно звертати увагу на упаковку і ліки. Вони повинні бути звичної форми і кольору. Лесик розповідає, що в підроблених ліках дуже просто зібрана інструкція. Її легко розгорнути. У справжніх препаратах інструкція збирається машиною, тому розгорнути її складніше.

До речі, для перевірки препаратів можна скористатися безкоштовним мобільним додатком "Ліки-контроль". У цій базі є всі лікарські препарати зареєстровані в Україні.

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