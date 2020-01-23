Некоторые из них можно не заметить

Медики рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о раке поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы по распространенности занимает шестое место среди онкологических заболеваний. Он поражает сам орган или его протоки, злокачественная опухоль развивается из клеток органа. Чаще всего рак поджелудочной железы диагностируют у мужчин старше 50 лет.

Статистика болезни неутешительна. Как правило, она не дает о себе знать и больной узнает о своем диагнозе уже тогда, когда лечение малоэффективно. С этим видом рака на последних стадиях не могут справиться никакие технологии. Как известно, от него умер основатель Apple Стив Джобс.

Среди факторов, которые увеличивают риски развития рака поджелудочной железы, называют злоупотребление алкоголем, курение, потребление жирной и острой пищи. Повышен риск развития рака у людей, больных хроническим панкреатитом, кистой поджелудочной железы и другими заболеваниями.

Врачи отмечают, что первые симптомы, которые свидетельствуют о раке, часто остаются незамеченными, поскольку люди считают их не стоящими внимания. Поэтому медики в очередной раз перечислили перечень симптомов, которые нельзя игнорировать.

Желтуха. Желтизна кожи может проявляться из-за развития опухоли в протоках.

Потеря аппетита и веса, утомляемость. Многие онкологические заболевания сопровождаются этими симптомами.

Зуд. Рак может провоцировать кожный зуд.

Цвет мочи и кала. При развитии рака моча может темнеть, а оттенок кала становиться бледно-желтым или черным.

Озноб. Если у вас без причины повышается температура, после чего следует озноб и дрожь, это может свидетельствовать о раковых процессах в организме.

Вздутие, боли в животе. Когда опухоль растет, она начинает давить на соседние органы. Это приводит к дискомфорту и чувству вздутия. Боли в животе при этом виде рака развиваются с правой стороны живота.

Тошнота и рвота. Если этим симптомы появляются без видимой на то причины, это может говорить о росте опухоли в организме.

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