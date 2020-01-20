Вчені виявили новий спосіб лікування раку, який набагато краще переноситься організмом.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі International Journal of Radiation Oncology. Вчені вважають, що традиційну променеву терапію, яку найчастіше використовують при боротьбі з раком, можна замінити протонною променевою терапією.

Як відомо, сьогодні для боротьби з раком пацієнтам пропонують променеву терапію. Вона робиться за допомогою фотонного випромінювання. Вбиваючи ракові клітини, вона одночасно завдає шкоди всьому організму, адже пошкоджує і здорові клітини. Лікарі відзначають, що більшість зі здорових клітин здатні відновлюватися, але новий спосіб пропонує зовсім скоротити ці побічні ефекти.

Вчені вважають, що фотонне випромінювання можна замінити на протонное. Це, на думку дослідників, знизить ризик виникнення побічних ефектів на 2/3. Виходить, що хворі будуть менше ризикувати здоров'ям. Медики підкреслюють, що ефективність такої терапії не буде меншою, але здорові клітини будуть отримувати менше шкоди. Зазначимо, що такі висновки вчені зробили на основі даних про більш ніж 1400 осіб з онкологією.

Сьогодні фахівці подумують над тим, щоб використовувати протонну терапію для збільшення дози випромінювання. Це відкриття обіцяє стати проривом у сфері розробки нових методів боротьби з раком.

Цікаво, що курс протонної променевої терапії займає всього одну секунду. Складність методу полягає в тому, щоб правильно підібрати дозування для хворого.

До речі, щорічно від раку в Україні помирає близько 90 тис. людей. Щодня близько 450 українців дізнаються, що у них рак. Україна сьогодні займає перші місця за кількістю онкологічних захворювань в Європі.

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