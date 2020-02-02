Український педіатр Євген Комаровський розповів, чи можна приймати гостей, коли в Україні сезон застуд, ГРВІ і грипу.

Про це Комаровський написав у блозі на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Одна з читачок поскаржилася, що свекруха хоче приїхати до них в гості на кілька днів, попередньо побувавши на з'їзді консультантів.

«Свекруха приїжджає на якийсь з'їзд консультантів, обміняється там мікробами і вірусами, привезеними з усіх куточків країни учасниками, а потім увечері до нас збирається в гості на пару днів. Я проти такого необдуманого і ризикованого відвідування», - зазначила читачка, запитавши у Комаровського ради, чи варто відмовляти родичці в прийомі.

Педіатр у відповідь заявив, що, на його думку, ризик конфліктів із близькими набагато вище, ніж ризик захворіти на ГРВІ. Комаровський додав, що жінка недооцінює значущість підтримки адекватних людських контактів, і переоцінює значущість простудних захворювань.

«Я глибоко переконаний в тому, що більшість збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій ніякої реальної загрози для людського організму не несуть, якщо мама навчена правилам нормального реагування на них», - підкреслив лікар.

За словами Комаровського, потенційний ризик простудитися або підхопити вірус не має принципово змінювати життя людей. А тим більше, впливати на контакти з родичами.

Фолловери Комаровського в коментарях до посту зазначили, що такі методи страхування від захворювань – це занадто.

«Це вже параноєю пахне», «Може в підпілля залізти і сидіти чекати коли спалах ГРВІ пройде», «Господи, закрийтеся в квартирі, повісьте кварц і нікого не впускайте і не випускайте з квартири. Ну якісь божевільні люди», - відзначають шанувальники педіатра.

Деякі користувачі мережі посміялися над питанням читачки, припустивши, що справа зовсім не в ГРВІ, а у візиті свекрухи.

«Все зрозуміло. Не так страшні віруси, як запустити свекруху на свою територію. Хорошу свекруху завжди раді бачити», «Ефект бумеранга завжди працює. І вона коли-небудь стане свекрухою і буде така ж невістка, як вона сама... просто жахливо...», «Тут проблема в тому, що хтось не хоче бачити свекруху)», «От якби приїхала не свекруха, а її мама рідна, то ні про які віруси і мікроби ніхто навіть і не згадав!», «Автор запитання просто не хоче бачити свекруху і знайшла привід. Людина навіть не захворіла, а вона уже «принесе стільки зарази». Якщо б реально були ознаки ГРВІ, то я б ще вас зрозуміла», - пишуть в коментарях.

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