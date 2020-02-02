Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли принимать гостей, когда в Украине сезон простуд, ОРВИ и гриппа.

Об этом Комаровский написал в блоге на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Одна из читательниц пожаловалась, что свекровь хочет приехать к ним в гости на несколько дней, предварительно побывав на съезде консультантов.

«Свекровь приезжает на какой-то съезд консультантов, обменяется там микробами и вирусами, привезенными со всех уголков страны участниками, а потом вечером к нам собирается, в гости на пару дней. Я против такого необдуманного и рискованного посещения», - отметила читательница, спросив у Комаровского совета, стоит ли отказывать родственнице в приеме.

Педиатр в ответ заявил, что, по его мнению, риск конфликтов с близкими намного выше, чем риск заболеть ОРВИ. Комаровский добавил, что женщина недооценивает значимость поддержания адекватных человеческих контактов, и переоценивает значимость простудных заболеваний.

«Я глубоко убежден в том, что большинство возбудителей острых респираторных вирусных инфекций никакой реальной угрозы для человеческого организма не представляют, если мама обучена правилам нормального реагирования на них», - подчеркнул доктор.

По словам Комаровского, потенциальный риск простудится или подхватить вирус не должен принципиально менять жизнь людей. А тем более, влиять на контакты с родственниками.

Фолловеры Комаровского в комментариях к посту отметили, что такие методы страховки от заболеваний – это слишком.

«Это уже паранойей попахивает», «Может в подполье залезть и сидеть ждать когда вспышка ОРВИ пройдет», «Господи, закройтесь в квартире, повесьте кварц и никого не впускайте и не выпускайте из квартиры. Ну какие-то безумные люди», - отмечают поклонники педиатра.

Некоторые пользователи сети посмеялись над вопросом читательницы, предположив, что дело вовсе не в ОРВИ, а в визите свекрови.

«Все понятно. Не так страшны вирусы, как запустить свекровь на свою территорию. Хорошую свекровь всегда рады видеть», «Эффект бумеранга всегда работает. И она когда-нибудь станет свекровью и будет такая же сноха, как она сама... ужасно просто...», «Тут проблема в том, что кто-то не хочет видеть свекровь)», «Вот если бы приехала не свекровь, а ее мама родная, то ни о каких вирусах и микробах никто даже и не вспомнил!», «Автор вопроса просто не хочет видеть свекровь и нашла повод. Человек даже не заболел, а он уже «принесет столько заразы». Если бы реально были признаки ОРВИ, то я бы еще вас поняла», - пишут в комментариях.

Напомним, что Комаровский рассказал, как не подхватить вирус в детской поликлинике: «Сдерживайте свою..».

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