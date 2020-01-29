Доктор Комаровський розповів, як правильно вести себе в дитячій поліклініці.

Уривок зі своєї майбутньої книги Євген Комаровський опублікував у своєму блозі в Instagram, передає Politeka.

За словами лікаря, коли хворі люди знаходяться в замкнутому приміщенні, завжди є ризик зустрітися з хворобами, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому, в першу чергу, при відвідуванні дитячої поліклініки батьки повинні подбати про те, щоб максимально скоротити час, проведений там.

«Також максимально зменшити інтенсивність і щільність спілкування з іншими людьми. Стримуйте свою товариськість. Постійте (посидьте) в сторонці, скоротіть контакти, питання будете ставити лікарю, а не шмигающим носом відвідувачам. В ідеалі посадіть в чергу тата, а самі погуляйте з малюком на свіжому повітрі», - зазначає Комаровський.

За словами педіатра, обов'язково потрібно роздягнути дитину, щоб вона не спітніла, не перегрілася. Доктор радить частіше поїти дитину водою, оскільки зволоження слизових оболонок допомагає системі місцевого імунітету. Це, в свою чергу, скорочує ризик інфікування ГРВІ.

Комаровський зазначає, що захиститися від вірусів також допомагають краплі фізрозчину. Їх можна капати дитині в ніс кожні 15–20 хвилин (по 2–3 краплі).

Педіатр додав, що біля кабінетів, де роблять вакцинацію або профілактичний огляд, не повинно бути дітей з явними ознаками захворювання. Як пояснює Комаровський, це порушення санітарних норм. Лікар радить у таких випадках звертатися до головного лікаря.

«Не залишайте це без уваги. Такого не повинно бути категорично — це порушення усіх можливих санітарних норм. Відразу вирушайте разом з дитиною в кабінет головного лікаря — там сопливих дітей бути не повинно», - підкреслив Комаровський.

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