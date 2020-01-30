Популярний український педіатр Євген Комаровський розповів, що він думає з приводу так званих натуральних антибіотиків.

На запитання читачки він відповів у своєму блозі на сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Читачка запитала думку Комаровського з приводу «натуральних антибіотиків» (кураги, імбиру та інших).

Комаровський зазначив, що відповідно до теорії, антибіотик – це щось, що організм виділяє для захисту від бактерій. Наприклад, є цвіль, яка виробляє пеніцилін, щоб захищатися від бактерій, що загрожують їй.

«Виходить, що пеніцилін — це абсолютно натуральний антибіотик. Але зараз ми вже можемо змінювати молекулу пеніциліну за допомогою певних варіантів хімічного синтезу і зробити модифікований, синтетичний пеніцилін, який вже важко назвати натуральним», - пояснив доктор.

За словами педіатра, такі антибіотики як ампіцилін або амоксицилін є синтетичними. До імбиру, хріну та інших продуктів, яким приписують властивості природного антибіотика, доктор ставиться скептично. За словами Комаровського, це не має ніякого відношення до медичної науки. Лікар пояснює, що для реальної дії та допомоги, з цих продуктів потрібно виділити антибіотик у величезній концентрації. А в тих кількостях, в яких людина здатна споживати мед або імбир, недостатньо речовин, щоб проявити антибіотичну дію.

Фолловери Комаровського традиційно розділилися на два табори: тих, хто підтримує рекомендації лікаря, і тих, хто має свою думку на цей рахунок. Одні передплатники відзначили, що вірять у силу «натуральних антибіотиків»:

«Кист аль-гінді, хельба(пажитник), чорний кмин, почитайте літературу і спробуйте...», «Знаєте, іноді позитивне мислення і віра в те, що цей продукт допомагає, творить чудеса», «Мене лікували антибіотиками при запаленні нирок. Нічого не допомогло. Допомогла звичайна трава Нефрофит і часник», - пишуть користувачі мережі.

Втім, багато хто підтримав Комаровського, погоджуючись, що вилікуватися імбиром не вийде.

«Сумніваюся, що це може бути сильною заміною. Якось, під час 1-ї світової війни (а пеніцилін тоді створили?), не обійшлося лікуванням курагою і імбиром», «сьогодні віруси набули такі форми, що без синтетики не обійтися», «А часник, хрін, імбир, куркума, мед, лимони, ягоди вишні, обліпихи, журавлини, брусниці просто дуже корисні при регулярному вживанні, так як підвищують опірність організму, в тому числі і при боротьбі з вірусами. Але до антибіотиків вони ніякого відношення не мають», - пишуть шанувальники Комаровського.

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