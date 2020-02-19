Відомий в Україні дитячий педіатр Євген Комаровський зробив важливу заяву для батьків маленьких дітей
Лікар розповів, як правильно укладати дітей спати. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.
Так, він зазначив, що перш, ніж відправити дитину в ліжко слід вчинити певні дії — масаж, гімнастика, купання у ванні, гігієнічні процедури, годування.
При цьому Комаровський спростував правдивість поширеної думки про «правильному» часу для того, що вкласти дитину спати.
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«Не існує конкретного часу, який вважається для цих процесів правильним, незважаючи на численні розмови про те, що дитину корисно укладати спати о 21.00 або в 22.00. Корисно тоді, коли це зручно його батькам. І якщо татові на роботу до 10.00, значить, купати дитину самий час в 24.00, щоб дружно заснути після цього купання», - підкреслив педіатр.
«З самого народження дитина має жити інтересами сім'ї і підпорядковувати свій режим інтересам сім'ї. Правильний час для дитячого нічного сну — це час, коли максимально комфортно і зручно спати мамі і татові», - підсумував Комаровський.
Раніше Комаровський розповів, що нічні страхи часто мають місце у віці трьох-восьми років і в період статевого дозрівання. Їх частота і вираженість багато в чому залежать від психологічної атмосфери в сім'ї і від елементарного здорового глузду батьків. Але при цьому вони не представляють ніякої небезпеки для здоров'я дитини
У той же час страхи на етапі відходу до сну (страх темряви, тиші, шуму вітру за вікном) вимагають шанобливого до себе ставлення.
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський зазначив, що в середньому діти виростають на 5-7 див У всіх цей показник може бути різним. Але важливо, щоб дитина росла, хоч на 1 см в рік, хоч на 2-3. Але якщо дитина взагалі не росте, то варто невідкладно звернутися за допомогою до профільного лікаря.
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