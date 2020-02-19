Відомий в Україні дитячий педіатр Євген Комаровський зробив важливу заяву для батьків маленьких дітей

Лікар розповів, як правильно укладати дітей спати. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

Так, він зазначив, що перш, ніж відправити дитину в ліжко слід вчинити певні дії — масаж, гімнастика, купання у ванні, гігієнічні процедури, годування.

При цьому Комаровський спростував правдивість поширеної думки про «правильному» часу для того, що вкласти дитину спати.

«Не існує конкретного часу, який вважається для цих процесів правильним, незважаючи на численні розмови про те, що дитину корисно укладати спати о 21.00 або в 22.00. Корисно тоді, коли це зручно його батькам. І якщо татові на роботу до 10.00, значить, купати дитину самий час в 24.00, щоб дружно заснути після цього купання», - підкреслив педіатр.

«З самого народження дитина має жити інтересами сім'ї і підпорядковувати свій режим інтересам сім'ї. Правильний час для дитячого нічного сну — це час, коли максимально комфортно і зручно спати мамі і татові», - підсумував Комаровський.

Раніше Комаровський розповів, що нічні страхи часто мають місце у віці трьох-восьми років і в період статевого дозрівання. Їх частота і вираженість багато в чому залежать від психологічної атмосфери в сім'ї і від елементарного здорового глузду батьків. Але при цьому вони не представляють ніякої небезпеки для здоров'я дитини

У той же час страхи на етапі відходу до сну (страх темряви, тиші, шуму вітру за вікном) вимагають шанобливого до себе ставлення.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський зазначив, що в середньому діти виростають на 5-7 див У всіх цей показник може бути різним. Але важливо, щоб дитина росла, хоч на 1 см в рік, хоч на 2-3. Але якщо дитина взагалі не росте, то варто невідкладно звернутися за допомогою до профільного лікаря.

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