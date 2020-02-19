Известный в Украине детский педиатр Евгений Комаровский сделал важное заявление для родителей маленьких детей

Врач рассказал, как правильно укладывать детей спать. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Politeka.

Так, он отметил, что прежде, чем отправить ребенка в кровать следует совершить определенные действия — массаж, гимнастика, купание в ванне, гигиенические процедуры, кормление.

При этом Комаровский опроверг истинность распространенного мнения о «правильном» времени для того, что уложить ребенка спать.

«Не существует конкретного времени, которое считается для этих процессов правильным, несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21.00 или в 22.00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10.00, значит, купать ребенка самое время в 24.00, чтобы дружно заснуть после этого купания», - подчеркнул педиатр.

«С самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи. Правильное время для детского ночного сна — это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе», - подытожил Комаровский.

Ранее Комаровский расскзал, что ночные страхи часто имеют место в возрасте трех-восьми лет и в период полового созревания. Их частота и выраженность во многом зависят от психологической атмосферы в семье и от элементарного здравого смысла родителей. Но при этом они не представляют никакой опасности для здоровья ребенка

В то же время страхи на этапе отхода ко сну (боязнь темноты, тишины, шума ветра за окном) требуют уважительного к себе отношения.

Напомним, ранее доктор Комаровский отметил, что в среднем дети вырастают на 5-7 см. У всех этот показатель может быть разным. Но важно, чтобы ребенок рос, хоть на 1 см в год, хоть на 2-3. Но если ребенок вообще не растет, то стоит безотлагательно обратиться за помощью к профильному врачу.

Напомним, что Комаровский рассказал, как вылечить насморк у детей: «Это может быть очень опасно».

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский развенчал популярный миф: это должен знать каждый родитель.

Также Politeka писала, что Комаровский назвал две причины, почему при ОРВИ трудно сбивать температуру.