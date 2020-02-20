Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, можуть часті закапування носа сольовим розчином призвести до погіршення здоров'я

Це питання турбує багатьох молодих батьків і не тільки, особливо в сезон ГРВІ. Деякі посилаються на слова лікарів-ЛОРів, що часте "пшикання" може висушити слизову носа. Комаровський відповів у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

За словами доктора, концентрація солі в такому розчині настільки незначна, що неможлива поява сухості.

"Для початку просто спробуйте сольовий розчин, яким ви закапуєте або пшикаете ніс, на смак. Ви тут же зрозумієте, що солі там дуже-дуже мало. Ну уявіть собі — чайна ложечка на літр води", - зазначив Коморовський.

Фахівець додав, що сольовий розчин максимально наближений по складу до рідин людського організму, а, значить, безпечний.

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"Саме та концентрація солі, яка присутня у фізрозчині, і робить його рідиною, яка в принципі не здатна нашкодити організму, тому що максимально наближена до тканин людського організму... Передозувати розчин практично неможливо. Більш того — якщо ви будете пшикати таким розчином ніс регулярно і дитина навіть проковтне 10–15 мл такого розчину, то ні про яке передозування солі мова йти не буде. Тому я наполягаю на тому, що це абсолютно безпечно", - підсумував лікар.

Незважаючи на вичерпну відповідь Комаровського, в коментарях під постом продовжуються жаркі суперечки

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"А наш лор сказала, що сольовий розчин спалює слизову" - "це гіперосмолярний, коли концентрація солі вище, ніж у крові. І то це тільки у разі зловживання. Можна промивати фізіологічним розчином - концентрація солі в ньому така ж, як у крові"

"А мені порадили капати фізіологічним розчином перед тим як вийти гуляти або де багато скупчень людей. І після прогулянки теж капати. Але я перелила фізрозчин у флакончик тепер він як спрей, дуже зручно у використанні."

"А нам лор сказав, що ми цим сольовим розчином (аквалор Бебі) тільки сушимо слизову носа" - "абсолютно вірно сказала, нафіг туди лізти, організм не дурень ,а тут всі як почнуть заливати ніс розчинами" - "перевірте диплом вашого лора🙈 від того, що ви під час ГРВІ, чи при сухому повітрі пару раз в день промиєте ніс розчином, нічого не трапиться"

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