Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, могут ли частые закапывания носа солевым раствором привести к ухудшению здоровья

Данный вопрос беспокоит многих молодых родителей и не только, особенно в сезон ОРВИ. Некоторые ссылаются на слова врачей-ЛОРов, что частое "пшикание" может иссушить слизистую носа. Комаровский ответил в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам доктора, концентрация соли в таком растворе настолько незначительна, что невозможно появление сухости.

"Для начала просто попробуйте солевой раствор, которым вы закапываете или пшикаете нос, на вкус. Вы тут же поймете, что соли там очень-очень мало. Ну представьте себе — чайная ложечка на литр воды", - отметил Комаровский.

Специалист добавил, что солевой раствор максимально приближен по составу к жидкостям человеческого организма, а, значит, безопасен.

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"Именно та концентрация соли, которая присутствует в физрастворе, и делает его жидкостью, которая в принципе не способна навредить организму, потому что максимально приближена к тканям человеческого организма... Передозировать раствор практически невозможно. Более того — если вы будете пшикать таким раствором нос регулярно и ребенок даже проглотит 10–15 мл такого раствора, то ни о какой передозировке соли речь идти не будет. Поэтому я настаиваю на том, что это совершенно безопасно", - подытожил врач.

Несмотря на исчерпывающий ответ Комаровского, в комментариях под постом продолжаются жаркие споры

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"А наш лор сказала, что солевой раствор сжигает слизистую" - "это гиперосмолярный, когда концентрация соли выше, чем в крови. И то это только в случае злоупотребления. Можно промывать физраствором- концентрация соли в нем такая же, как в крови"

"А мне посоветовали капать физраствором перед тем как выйти гулять , или где много скоплений людей. И после прогулки тоже капать. Но я перелила физраствор во флакончик теперь он как спрей, очень удобно в использовании."

"А нам лор сказал, что мы этим солевым раствором (аквалор Бэби) только иссушим слизистую носа" - "абсолютно верно сказала, нафиг туда лезть, организм не дурак ,а тут все как начнут уливать нос растворами" - "проверьте диплом вашего лора🙈 от того, что вы во время орви, или при сухом воздухе пару раз в день промоете нос раствором, ничего не случится"

Напомним, что Комаровский рассказал, как вылечить насморк у детей: «Это может быть очень опасно».

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский развенчал популярный миф: это должен знать каждый родитель.

Также Politeka писала, что Комаровский назвал две причины, почему при ОРВИ трудно сбивать температуру.