Магнітні бурі будуть атакувати Землю у березні кілька разів – на початку і в кінці місяця

Про це стало відомо з даних Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), передає «РБК-Україна». Бурі будуть настільки потужними, що зможуть впливати на самопочуття і здоров'я навіть цілком здорових людей.

За даними вчених, найближчий метеоудар очікується 4-5 березня. Після цього магнітосфера буде спокійною приблизно до 19 березня. В цей день нова хвиля магнітних бур вдарить по планеті.

Як відомо, в дні, коли магнітні бурі накривають Землю, багато людей почувають себе погано. Це проявляється у вигляді втоми, проблем з серцем і судинами, болю голови, мігреней, стрибків тиску. Лікарі відзначають, що навіть людям, які ніколи не реагували на магнітні бурі, в якийсь момент може стати погано під час збурення геомагнітного поля планети. Гіпертонікам і чутливим людям в цей день доведеться несолодко. По можливості краще взяти вихідний день.

Тому медики радять стежити за магнітними бурями і готуватися до їх приходу. Ключові рекомендації – не перенапружуватися, більше відпочивати, відмовитися від алкоголю, кави і жирної їжі, уникати стресових ситуацій. Майте про запас таблетки від головного болю і гіпертонії. Також не завадить мати під рукою теплий чай з м'ятою, який допоможе впоратися з болями.

Раніше ми писали, що в результаті сплеску сонячної активності в березні проблеми можуть виникнути навіть у людей без метеозалежності, адже на Землю насувається п'ятибальна магнітна буря. Настільки сильного геомагнітного шторму на Землі не було кілька місяців. Саме тому рекомендації лікарів потрібно особливо уважно виконувати 4 березня.

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

Як повідомляла Politeka, лікарі розповіли, що відбувається з організмом при перепадах погоди.

Також Politeka писала, що фатальний удар з космосу обрушиться на Україну: як пережити три дні пекла, названа фатальна дата.