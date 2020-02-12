В результаті сплеску активності Сонця проблеми можуть виникнути навіть людей без метеозалежності

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Вже на початку березня потужна магнітна буря силою в 5 балів досягне Землі. За прогнозами вчених, настільки сильний геомагнітний шторм на Землі не бушував кілька місяців. Останнім часом земляни відчували лише вплив штормів в 3 і 4 бали.

4 березня 2020 магнітна буря досягне рівня G1, проте вже на наступний день, 5 березня 2020, інтенсивність збурень знизиться до 4 балів.

За інформацією вчених, нове потрясіння загрожує не тільки метеозалежним, але і здоровим людям зі стійким імунітетом. У ці дні жителів Землі експерти радять тримати під рукою ліки від головного болю і гіпертонії. Також не завадить мати під рукою теплий чай з м'ятою.

У метеозалежних людей у ці дні не виключені напади мегрени і навіть блювання. Багато люди можуть скаржитися на проблеми зі сном.

"Серце може відреагувати на бурю тахікардією, а суглоби – больовими відчуттями. Людям, у яких є хронічні проблеми у цій частині, необхідно тримати аптечку ближче", - йдеться в сполучення.

Самй великим провісником метеошторма в березні стане метеоудар в 4 бали, який досягне землі 17 лютого 2020. В цей день людям варто очікувати проблем зі здоров'ям голови і судин.

Фахівці радять у дні магнітних бур відмовлятися від алкоголю і кофеїну Також з раціону варто прибрати жирну їжу і частіше провітрювати приміщення.

Як ми попереджали раніше, вчені з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІА повідомили, що в лютому 2020 року буде три сильних періоду підвищеної геомагнітної обстановки, які здатні спровокувати погіршення стану здоров'я у людей з хронічними захворюваннями.

Невелика спалах охопить Землю 23-24 лютого, але її вплив буде незначним, а ось 28-29 лютого Землю накриє ще одним метеоударом.

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