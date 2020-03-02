Магнитные бури будут атаковать Землю в марте несколько раз – в начале и в конце месяца

Об этом стало известно из данных Физического института имени Лебедева (ФИАН), передает «РБК-Украина». Бури будут настолько мощными, что смогут влиять на самочувствие и здоровье даже полностью здоровых людей.

По данным ученых, ближайший метеоудар ожидается 4-5 марта. После этого магнитосфера будет спокойной примерно до 19 марта. В этот день новая волна магнитных бурь ударит по планете.

Как известно, в дни, когда магнитные бури накрывают Землю, многие люди чувствуют себя плохо. Это проявляется в виде усталости, проблем с сердцем и сосудами, болей головы, мигреней, скачков давления. Врачи отмечают, что даже людям, которые никогда не реагировали на магнитные бури, в какой-то момент может стать плохо во время возмущения геомагнитного поля планеты. Гипертоникам и чувствительным людям в этот день придется несладко. По возможности лучше взять выходной день.

Поэтому медики советуют следить за магнитными бурями и готовиться к их приходу. Ключевые рекомендации – не перенапрягаться, больше отдыхать, отказаться от алкоголя, кофе и жирной еды, избегать стрессовых ситуаций. Имейте про запас таблетки от головных болей и гипертонии. Также не помешает иметь под рукой теплый чай с мятой, который поможет справиться с болями.

Ранее мы писали, что в результате всплеска солнечной активности в марте проблемы могут возникнуть даже у людей без метеозависимости, ведь на Землю надвигается пятибалльная магнитная буря. Настолько сильного геомагнитного шторма на Земле не было несколько месяцев. Именно поэтому рекомендации врачей нужно особенно внимательно выполнять 4 марта.

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

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