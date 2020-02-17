Магнітні бурі у наступному місяці можуть стати найсильнішими у 2020 році

Як передає Politeka.net, про це інформують фахівці з Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН).

За їх словами, в першому весняному місяці очікується кілька невеликих магнітних ударів і одна справжня геомагнітна буря.

Найближчим часом невеликі коливання українці можуть відчути 26 лютого і 5 березня.

А ось 4 березня на Землю обрушиться сильний удар з космосу, який класифікується фахівцями як екстремальна сильна буря G5.

В інституті підкреслюють, що екстремальна буря може відбитися на здоров'я і стан тих людей, які не схильні до впливу геомагнітного поля.

Вони попереджають українців, що в такі дні можуть з'явитися сильні головні болі, дратівливість, загальне погіршення самопочуття, безсоння. У зоні ризику автоматично опиняються люди з підвищеною метеочутливість, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, психоемоційні нестабільні люди.

У ці дні медики і вчені рекомендують метеозалежним українцям уникати стресів і надмірних навантажень, більше гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися, пити багато води і висипатися.

Крім цього, радять обмежити вживання алкогольних напоїв і не вплутуватися в конфліктні ситуації. По можливості, цей день варто присвятити відпочинку і відмовитися від далеких поїздок за кермом автомобіля.

Раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.

Нагадаємо, українців попереджають про небезпеку в найближчі дні: медики дали поради

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