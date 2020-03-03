Це може бути дуже небезпечно

Доктор Євген Комаровський дав важливу пораду батькам

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Відомого педіатра запитали, як безпечно зробити ремонт в однокімнатній квартирі, якщо немає можливості поїхати на вихідні? Чи має значення вік дитини, з якого можна починати ремонт, і які матеріали вибирати.

У своїй відповіді Комаровський був категоричний.

«Поки в будинку є маленька дитина і ви не можете прибрати його з цього будинку хоча б на пару тижнів, про ремонт треба забути. Тому що будь-яка будівельна пил, лаки, фарби та інше надзвичайно небезпечні. Краще будь-яка побутова бруд, ніж будівельна хімія», - підкреслив лікар.

Комаровський додав, що навіть після завершення ремонту дитини повертати в квартиру потрібно не відразу.

«Сучасний ремонт і діти несумісні один з одним! Тому, якщо ви маєте можливість ремонтувати, то дочекайтеся літа, коли можна буде відправити дружину з дитиною до санаторію, в село до бабусі, на дачу, до подруги на місяць, і тільки тоді починайте. На місяць тому, що після завершення ремонту будинок повинен хоча б 10 днів постояти з максимально відкритими вікнами», - розповів лікар.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповів, яку головну помилку допускають батьки при виході на вулицю з дітьми.

Так, спершу потрібно звернути увагу на погоду, під час якої ви будете гуляти. Важливо вибрати правильний одяг і місце прогулянки. Після цього треба простежити, щоб одяг, яку ви обрали, мала светлоотражатели. Вони повинні бути навіть на візку, яка повинна бути обладнана страхувальним ременем. Саме на це потрібно звернути увагу в першу чергу.

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