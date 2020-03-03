Это может быть слишком опасно

Доктор Евгений Комаровский дал важный совет родителям

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Известного педиатра спросили, как безопасно сделать ремонт в однокомнатной квартире, если нет возможности уехать на выходные? Имеет ли значение возраст ребенка, с которого можно начинать ремонт, и какие материалы выбирать.

В своем ответе Комаровский был категоричен.

«Пока в доме есть маленький ребенок и вы не можете убрать его из этого дома хотя бы на пару недель, о ремонте надо забыть. Потому что любая строительная пыль, лаки, краски и прочее чрезвычайно опасны. Лучше любая бытовая грязь, чем строительная химия», - подчеркнул доктор.

Комаровский добавил, что даже после завершения ремонта ребенка возвращать в квартиру нужно не сразу.

«Современный ремонт и дети несовместимы друг с другом! Поэтому, если вы имеете возможность ремонтировать, то дождитесь лета, когда можно будет отправить жену с ребенком в санаторий, в деревню к бабушке, на дачу, к подруге на месяц, и только тогда начинайте. На месяц потому, что после завершения ремонта дом должен хотя бы дней 10 постоять с максимально открытыми окнами», - рассказал доктор.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, какую главную ошибку допускают родители при выходе на улицу с детьми.

Так, сперва нужно обратить внимание на погоду, во время которой вы будете гулять. Важно выбрать правильную одежду и место прогулки. После этого нужно проследить, чтобы одежда, которую вы выбрали, имела светлоотражатели. Они должны быть даже на коляске, которая должна быть оборудована страховочным ремнем. Именно на это нужно обратить внимание в первую очередь.

Напомним, что Евгений Комаровский огорошил правдой о популярной болезни: «эту инфекцию не лечат».

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