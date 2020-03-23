Доктор Євген Комаровський розставив всі крапки щодо «токсичності» вологих серветок
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на питання фоловера.
За словами Комаровського в 21 столітті переживати з приводу токсичності дитячих серветок нерозумно.
«Ви ж повинні розуміти, що завжди є хтось, кому вигідно обгадити саме цього фахівця або саме цього виробника товарів. Просто для того, щоб запропонувати більш дорогий товар або похвалити себе, коханого і знає набагато більше різних неуків. Так що багато публікацій, які розповідають про шкідливість якогось товару, насправді мають на меті продати інший, більш «натуральний», а значить і дорогий продукт», - зазначив педіатр.
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Комаровський підкреслив, що при покупці товару, сертифікованого для дитячого віку, можна бути впевненим, що ні про яку особливу токсичність і шкідливість мова не йде.
«Тому я вас ще раз прошу: сприймайте життя з усмішкою, будьте оптимістами, не шукайте серйозних проблем, особливо там, де їх немає. Від того, що ви витерли какашки «токсичної» серветкою, нічого страшного не станеться. Какашки більш токсичні, ніж будь-яка серветка. А гуляти годинами обкаканным набагато шкідливіше, ніж бути вытертым будь «токсичної» серветкою», - зазначив лікар.
Комаровський додав, що вологі дитячі серветки – це перевага, яку отримали сучасні батьки порівняно з попередніми поколіннями. І треба ставитися до цього відповідно.
Раніше Комаровський озвучив всі нюанси відносно часто случающейся в будинках українців інфекції – стафілокока.
«Саме по собі виявлення стафілокока не говорить ні про що. Близько 40% всього населення земної кулі є носіями стафілокока і це не приносить їм ніяких неприємностей. Стафілокок – це гноеобразующий мікроб. Гній – це біль, температура, запальний процес, тобто є не просто стафілокок, а прояв стафілококової інфекції», - зазначив лікар.
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