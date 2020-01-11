Доктор Комаровский поделился советами, чем можно промывать нос кроме солевых капель, которые стоят в аптеке немало

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает давать ценные советы родителям и отвечать на интересующие вопросы. На этот раз врач рассказал, чем необходимо промывать нос ребенку. Соответствующий пост и видео доктор разместил на своей страничке в Instagram.

К доктору обратились родители, которые интересуются следующим вопросом:

«Нам врач говорила, что солевые капли в нос можно периодически заменять физраствором. Так ли это, и такая же ли эффективность?», — спрашивают врача.



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По словам Комаровского, солевые капли практически всегда можно заменять физраствором. Ведь физраствор – это фактически и есть классический вариант солевых капель.

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«Другой вопрос в том, что очень часто физраствор продается в совсем неудобной упаковке, это раз. Второе, вы покупаете флакон физраствора, 200 мл. Производитель очень сомневается, где будет храниться этот физраствор, как вы будете лазить в этот флакон, как вы будете из него наливать, не произойдет ли риск инфицирования», — предупреждает врач.

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Также Комаровский поделился рецептом физраствора, который можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого чайную ложку соли нужно развести в литре воды – вот вам и физраствор.

Отметим, ранее Комаровский рассказал, как лечить затянувшийся насморк, отвечая на вопросы своих читателей.

К врачу обратилась мама маленькой девочки, у которой насморк не проходит уже два месяца, хотя родители соблюдают все рекомендации лора и даже прокапали антибиотик.

По словам врача, насморк, который не проходит в течение двух месяцев, нельзя вылечить исключительно капельками в нос. Тем более местным использованием антибиотиков.

Для начала надо выявить причину насморка. Если это вирус, то надо знать, что вирусная инфекция не может длиться два месяца — значит, ребенок постоянно подхватывает новые вирусы и его невозможно вылечить до тех пор, пока не вы ограничите контакты с другими людьми (детьми), чтобы он все-таки выздоровел, а не цеплял постоянно новые инфекции.

Если же насморк — это реакция на сухой и теплый воздух, то насморк не пройдет, пока вы не приведете в порядок детскую комнату или не найдете садик, где с детьми гуляют и помещение проветривают. Если же насморк аллергический, то он не исчезнет, пока вы не выявите источник аллергии.

Напомним, Комаровский рассказал, как правильно лечить насморк: «Должно быть в каждом доме».

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как правильно использовать шарфик в мороз.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как лечить температуру без симптомов.