Вопрос: ⠀ Нам врач говорила, что солевые капли в нос можно периодически заменять физраствором. Так ли это, и такая же ли эффективность? ⠀ Ответ: ⠀ Практически всегда можно заменять. Физраствор – это фактически классический вариант солевых капель. ⠀ Другой вопрос в том, что очень часто физраствор продается в совсем неудобной упаковке, это раз. Второе, вы покупаете флакон физраствора, 200 мл. Производитель очень сомневается, где будет храниться этот физраствор, как вы будете лазить в этот флакон, как вы будете из него наливать, не произойдет ли риск инфицирования. ⠀ Опять-таки, вы можете приготовить его и самостоятельно в домашних условиях: чайная ложка соли на литр воды – вот вам и физраствор. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #физраствор #солевыекапли