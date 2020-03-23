Доктор Евгений Комаровский расставил все точки относительно «токсичности» влажных салфеток

Об этом он написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос фолловера.

По словам Комаровского в 21 веке переживать по поводу токсичности детских салфеток глупо.

«Вы же должны понимать, что всегда есть кто-то, кому выгодно обгадить именно этого специалиста или именно этого производителя товаров. Просто для того, чтобы предложить более дорогой товар или похвалить себя, любимого и знающего гораздо больше разных неучей. Так что многие публикации, рассказывающие о вреде некоего товара, на самом деле имеют своей целью продать другой, более «натуральный», а значит и дорогой продукт», - отметил педиатр.

Комаровский подчеркнул, что при покупке товара, сертифицированного для детского возраста, можно быть уверенным, что ни о какой особой токсичности и вредности речь не идет.

«Поэтому я вас еще раз прошу: воспринимайте жизнь с улыбкой, будьте оптимистами, не ищите серьезных проблем, особенно там, где их нет. От того, что вы вытерли какашки «токсичной» салфеткой, ничего страшного не произойдет. Какашки более токсичны, чем любая салфетка. А гулять часами обкаканным намного вреднее, чем быть вытертым любой «токсичной» салфеткой», - отметил врач.

Комаровский добавил, что влажные детские салфетки – это преимущество, которое получили современные родители по сравнению с предыдущими поколениями. И надо относиться к этому соответственно.

Ранее Комаровский озвучил все нюансы относительно часто случающейся в домах украинцев инфекции – стафилококка.

«Само по себе обнаружение стафилококка не говорит ни о чём. Около 40% всего населения земного шара являются носителями стафилококка и это не доставляет им никаких неприятностей. Стафилококк – это гноеобразующий микроб. Гной – это боль, температура, воспалительный процесс, то есть имеется не просто стафилококк, а проявление стафилококковой инфекции», - отметил врач.

Напомним, Комаровский рассказал, как правильно лечить насморк: «Должно быть в каждом доме».

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