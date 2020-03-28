Коронавірус починається, як респіраторне захворювання, але потім у різних людей можуть бути несхожі симптоми

Якщо одні розповідають про кашель і втрату смаковихвідчуттів, то інші згадують про високої температури і болю в м'язах, передає «ТСН». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами українця на ім'я Вадим, який підхопив коронавірус на гірськолижному курорті в Австрії, після повернення додому на четвертий день він змушений був звернутися до лікарів, оскільки у нього паморочилося в голові, ломило тіло і була незначна слабкість. Вже з першого дня спостерігалося червоне горло і першіння, а ось кашлю і проблем з легенями не було.

Яна відчула слабкість на другий тиждень подорожі Азорскими островами. У неї не було температури, а першими симптомами коронавіруса стали раптова втрата смакових відчуттів і нюху. Потім у дівчини почався сухий кашель, вона скаржилася на незначний нежить і сильний головний біль.

За інформацією Центру громадського здоров'я, найбільш поширеними симптомами коронавіруса є лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання. Однак перелік симптомів набагато ширший і залежить від імунітету конкретної людини.

Раніше ми писали, що екс-холостяк Френсіс Метью, у якого також діагностували коронавірус, скаржився на сильні головні болі, болі в легенях і задишку під час сну, а також втрату смакових відчуттів і нюху. На сьомий день його стан почав поступово поліпшуватися, і зараз він йде на поправку, але все ще відчуває слабкість.

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