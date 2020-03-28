Коронавирус начинается, как респираторное заболевания, но затем у разных людей могут быть непохожие симптомы

Если одни рассказывают о кашле и потере вкусовых качеств, то другие вспоминают о высокой температуре и боли в мышцах, передает «ТСН». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По словам украинца по имени Вадим, который подхватил коронавирус на горнолыжном курорте в Австрии, после возвращения домой на четвертый день он вынужден был обратиться к врачам, поскольку у него кружилась голова, ломило тело и была незначительная слабость. Уже с первого дня наблюдалось красное горло и першение, а вот кашля и проблем с легкими не было.

Яна почувствовала слабость на второй неделе путешествия по Азорским островам. У нее не было температуры, а первыми симптомами коронавируса стали внезапная потеря вкусовых качеств и обоняния. Затем у девушки начался сухой кашель, она жаловалась на незначительный насморк и сильную головную боль.

По информации Центра общественного здоровья, наиболее распространенные симптомы коронавируса являются лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание. Однако перечень симптомов гораздо шире и зависит от иммунитета конкретного человека.

Ранее мы писали что экс-холостяк Френсис Мэтью, у которого также диагностировали коронавирус, жаловался на сильные головные боли, боли в легких и задышку во время сна, а также потерю вкусовых качеств и нюха. На седьмой день его состояние начало постепенно улучшаться, и сейчас он идет на поправку, но все еще чувствует слабость.

Напомним, слуга народа тремя словами жестко осадил украинцев в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.