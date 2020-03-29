Відомий український лікар Євген Комаровський розповів українцям, які продукти необхідно мати вдома, поки в країні вирує коронавірус

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, якщо людина переносить хворобу легко і кисень у крові не падає, краще не лягати в стаціонар, оскільки місць на всіх не вистачить, а лікарні в Україні не пристосовані до прийому великої кількості хворих. Він зазначив, що кожен українець може допомогти собі набагато краще, ніж вся система охорони здоров'я, якій "зараз не до вас".

За рекомендаціями лікаря, на всякий випадок, будь-який українець повинен поповнити телефон; запастися продуктами і ліками; а також обміркувати, хто зможе доглянути за майном у разі попадання в стаціонар.

Доктор Комаровський зазначив, що людина, хвора на коронавірус, не повинна дотримуватися постільного режиму, адже постійне горизонтальне положення збільшує ризик ускладнень.

"Крутитеся, крутіться, займайте положення напівсидячи, якщо важко дихати, спробуйте спати на животі, іноді це принципово допомагає", - розповів популярний лікар.

До всього іншого, він наголосив, що повітря також важливе для лікування. Необхідно контролювати температуру в приміщеннях, яка повинна залишатися в параметрах 18-22 градуси.

Що ж стосується їжі, то тут лікар не був категоричний. Він зазначив, що можна і не їсти, якщо організм цього не бажає. Але в будь-якому випадку, організму необхідна легкозасвоювана їжа, потрібно більше вуглеводів, а також можна дозволити собі солодке.

З продуктів, які назвав Комаровський були: вівсянка, манка, мед, згущене молоко, фруктові пюре, консервовані фрукти, фрукти з компоту, фрукти, ягоди, морозиво, шоколад, варення. Також він зазначив, що в разі хвороби обов'язково потрібно багато пити, особливо солодкі напої

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