Доктор Комаровський підняв важливе питання про виховання дітей і розповів, як навчити дитину поваги

Як повідомляє Politeka.net, популярний педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram підняв тему виховання дітей.

Він акцентував увагу на тому, що все починається з сім'ї і дав шість основних порад: як навчити дитину поваги.

За його словами дитині необхідно пояснювати, що робити і як себе вести, якщо їй здається, що її бажання і потреби не виконуються.

Крім того, він наполягає, що варто вести себе спокійно, не потрібно реагувати бурхливо на удавану зневажливу поведінку, адже дитина може не знати, що таке шанобливе поводження.

Також Комаровський порадив не карати дитину, адже пояснення правил поведінки і дотримання дисципліни необхідні в першу чергу не для покарання, а для навчання дитини. Варто показати, як поважати іншу людину, навіть якщо та робить помилки.

Лікар також зазначив, що батьки мають показувати на власному прикладі, як поводити себе з оточуючими. Потрібно поважати свою дитину, а також дозволити їй приймати самостійні рішення.

Не варто вимагати від дитини поваги лише по причині того, що ви батьки, адже справжню повагу можна лише заслужити, але не вимагати натомість.

Комаровський акцентував увагу на тому, що доросла людина повинна вміти брати на себе відповідальність і вибачатися, якщо зробила якусь помилку. Таку поведінку необхідно демонструвати і при дитині.

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