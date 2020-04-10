Доктор Євген Комаровський звернувся до українців із закликом максимально скоротити вживання цього продукту, оскільки він шкідливий для здоров'я
Про це повідомляє Politeka з посиланням на його Instagram.
«Вживання більше 5 грамів солі в день (приблизно 1 чайна ложка) зменшує працездатність і збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський відповів на запитання одного українців з приводу карантину і запасу їжі.
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Так, у лікаря з багаторічним стажем поцікавилися, що потрібно купувати і не відчувати себе обділеним вітамінами.
За словами доктора, потрібно купувати продукти, продукти і ліки, завдяки яким можна буде не виходити з дому хоча б два-три тижні.
Перш за все, рекомендується придбати «довгограючі» овочі та фрукти, серед яких: цибуля, буряк, бобові, часник, картопля, морква, яблука, апельсини, лимони і так далі.
Також люди повинні запастися: крупами, макаронними виробами і борошном. Завдяки останній можна пекти хліб або смажити млинці будинку.
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