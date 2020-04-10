Доктор Евгений Комаровский обратился к украинцам с призывом максимально сократить употребление этого продукта, поскольку он вреден для здоровья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его Instagram звезды.
«Употребление более 5 граммов соли в день (примерно 1 чайная ложка) уменьшает трудоспособность и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», - говорится в сообщении.
Уточняется, что это рекомендация Всемирной организации здравоохранения.
Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос одного украинцев по поводу карантина и запаса еды.
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Так, у врача с многолетним стажем поинтересовались, что нужно покупать и не ощущать себя обделенным витаминами.
По словам доктора, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, благодаря которым можно будет не выходить из дома хотя бы две-три недели.
Прежде всего, рекомендуется приобрести «долгоиграющие» овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее.
Также люди должны запастись: крупами, макаронными изделиями и мукой. Благодаря последней можно печь хлеб или жарить блины дома.
Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".
Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".