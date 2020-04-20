Обливаний понеділок є народним весняним святом, яке відкриває Світлий тиждень
Про це повідомляє Politeka.
Обливаний понеділок є адаптованим до сучасності старим святом. Другий день Великодня називали Обливанным, Волочильним, Волочебным.
За часів Київської Русі Обливаний понеділок святкували три дні, які називали Волочебники. У цей час було прийнято обливати всіх і все, оскільки це «омивало і очищало», а також приносило успіх.
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за звичаєм, хлопці в цей день обходили будинки в окрузі з піснями і танцями, нахвалюючи господинь.
Світлий тиждень вважають початком весняного відродження й оновлення життя. В цей день відбуваються обряди, пов'язані з укладанням шлюбів. Наприклад – обливати незаміжніх дівчат водою.
Вважалося, що це зробить їх ще привабливішими, здоровіше і впевненіше. У сучасному світі обряд поливати водою домашніх тварин і господарство так само не втратив своєї актуальності.
Також у день, коли Обливаний понеділок, слід звернути увагу і на прикмети:
- синій звід небес і немає вітру – скоро бути дощу;
- Обливаний понеділок видався сонячним і безхмарним, значить, літо буде таким же;
- якщо в Обливаний понеділок з самого ранку ллє дощ, літо очікується дощовим;
- птахи повернулися з теплих країв, але при цьому не співають — чекати ще морозов;
- якщо дівчині вдалося залишитися сухою або їй не дісталося ні краплі води в Обливаний понеділок, значить, вона напевно чимось завинила чи не цікавить хлопців.
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