Про це мало хто знає!

Обливаний понеділок є народним весняним святом, яке відкриває Світлий тиждень

Про це повідомляє Politeka.

Обливаний понеділок є адаптованим до сучасності старим святом. Другий день Великодня називали Обливанным, Волочильним, Волочебным.

За часів Київської Русі Обливаний понеділок святкували три дні, які називали Волочебники. У цей час було прийнято обливати всіх і все, оскільки це «омивало і очищало», а також приносило успіх.

за звичаєм, хлопці в цей день обходили будинки в окрузі з піснями і танцями, нахвалюючи господинь.

Світлий тиждень вважають початком весняного відродження й оновлення життя. В цей день відбуваються обряди, пов'язані з укладанням шлюбів. Наприклад – обливати незаміжніх дівчат водою.

Вважалося, що це зробить їх ще привабливішими, здоровіше і впевненіше. У сучасному світі обряд поливати водою домашніх тварин і господарство так само не втратив своєї актуальності.

Також у день, коли Обливаний понеділок, слід звернути увагу і на прикмети:

синій звід небес і немає вітру – скоро бути дощу;

Обливаний понеділок видався сонячним і безхмарним, значить, літо буде таким же;

якщо в Обливаний понеділок з самого ранку ллє дощ, літо очікується дощовим;

птахи повернулися з теплих країв, але при цьому не співають — чекати ще морозов;

якщо дівчині вдалося залишитися сухою або їй не дісталося ні краплі води в Обливаний понеділок, значить, вона напевно чимось завинила чи не цікавить хлопців.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.