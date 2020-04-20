Поливальный понедельник является народным весенним праздником, который открывает Светлую неделю

Об этом сообщает Politeka.

Поливальный понедельник является адаптированным к современности старым праздником. Второй день Пасхи называли Обливанным, Волочильным, Волочебным.

Во времена Киевской Руси Поливальный понедельник праздновали три дня, которые называли Волочебники. В это время было принято обливать всех и все, поскольку это «омывало и очищало», а также приносило удачу.

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Согласно обычаю, парни в этот день обходили дома в округе с песнями и танцами, нахваливая хозяек.

Светлую неделю считают началом весеннего возрождения и обновления жизни. В этот день совершаются обряды, связанные с заключением браков. Например – обливать незамужних девушек водой.

Считалось, что это сделает их еще красивее, здоровее и увереннее. В современном мире обряд поливать водой домашних животных и хозяйство так же не утратил своей актуальности.

Также в день, когда Поливальный понедельник, следует обратить внимание и на приметы:

  • синий свод небес и нет ветра – скоро быть дождю;
  • Поливальный понедельник выдался солнечным и безоблачным, значит, лето будет таким же;
  • если в Поливальный понедельник с самого утра льет дождь, лето ожидается дождливым;
  • птицы вернулись из теплых краев, но при этом не поют — ждать еще морозов;
  • если девушке удалось остаться сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, значит, она наверняка чем-то провинилась или не интересует парней.

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Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.