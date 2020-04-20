Поливальный понедельник является народным весенним праздником, который открывает Светлую неделю
Об этом сообщает Politeka.
Поливальный понедельник является адаптированным к современности старым праздником. Второй день Пасхи называли Обливанным, Волочильным, Волочебным.
Во времена Киевской Руси Поливальный понедельник праздновали три дня, которые называли Волочебники. В это время было принято обливать всех и все, поскольку это «омывало и очищало», а также приносило удачу.
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Согласно обычаю, парни в этот день обходили дома в округе с песнями и танцами, нахваливая хозяек.
Светлую неделю считают началом весеннего возрождения и обновления жизни. В этот день совершаются обряды, связанные с заключением браков. Например – обливать незамужних девушек водой.
Считалось, что это сделает их еще красивее, здоровее и увереннее. В современном мире обряд поливать водой домашних животных и хозяйство так же не утратил своей актуальности.
Также в день, когда Поливальный понедельник, следует обратить внимание и на приметы:
- синий свод небес и нет ветра – скоро быть дождю;
- Поливальный понедельник выдался солнечным и безоблачным, значит, лето будет таким же;
- если в Поливальный понедельник с самого утра льет дождь, лето ожидается дождливым;
- птицы вернулись из теплых краев, но при этом не поют — ждать еще морозов;
- если девушке удалось остаться сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, значит, она наверняка чем-то провинилась или не интересует парней.
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