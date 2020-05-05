Антибіотики не можна використовувати як самолікування

Про це відомий педіатр відповів в традиційній рубриці «Запитання» на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Одна з читачок запитала Комаровського, чи варто пити курс антибіотиків для профілактики розвитку пневмонії при уханьскому вірусі.

Доктор Комаровський заявив, що цього робити категорично не можна.

«Ні в якому разі не можна це робити! Твердження, що антибіотики мають профілактичну дію при вірусних інфекціях — один з найбільших міфів нашої медицини. Більш того, вже доведено, що антибіотики, які приймаються профілактично, не зменшують, а навпаки збільшують ймовірність бактеріальних ускладнень», - підкреслив лікар.

За його словами, активне застосування антибіотиків підвищує ймовірність поширення бактерій, які стають стійкими до лікарських препаратів. Комаровський нагадав, що ВООЗ називає необґрунтоване використання антибіотиків великим викликом для людства в майбутньому.

Лікар також звернув увагу, що антибіотики не можна використовувати в порядку самолікування, так як кожен лікарський препарат має свої характеристики. Є антибіотики, які вбивають бактерії, а є ті, які працюють по-іншому. Всі ці нюанси людина знати не може.

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