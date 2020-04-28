Відомий український доктор Євген Комаровський розповів, що чекає людей на природі і як уберегтися
Лікар опублікував пам'ятку, в якій розповідається, як уникнути укусів кліщів, пише Politeka.net.
Комаровський наполегливо рекомендує правильно одягатися: на людині повинні бути довгі брюки, довгі рукави з гумками. Сорочку потрібно заправляти в штани, останні у свою чергу в шкарпетки, а шкарпетки - в чоботи. Також людина повинна надіти шапку чи капюшон.
Від кліщів допомагають репеленти, які потрібно застосовувати зовнішньо.
Прогулянку треба здійснювати подалі від чагарників. Також варто регулярно оглядати одяг і тіло.
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Після повернення додому дітям потрібно провести повний огляд навколо вух, у вухах, на лінії росту волосся, під пахвами, в пупку, в області талії, паху і промежині, під колінами і між пальцями ніг.
В областях, де існує велика ймовірність зараження кліщовим енцефалітом, потрібно пройти завчасну вакцинацію.
Нагадаємо, доктор Комаровський пояснив основні моменти, як потрібно стежити за дитиною в Інтернеті.
Так, батьки повинні використовувати для безпеки різні технології контролю.
Крім того, рідні повинні мати всі паролі та логіни від поштових служб і соцмереж, де діти тримають сторінки.
Необхідно регулярно перевіряти історії відвідин сайтів, щоб вчасно вжити заходів у випадку небезпеки.
Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський нагадав, що ультрафіолет здатний вбивати мікроорганізми. Тому в певній дозі ультрафіолет може вбити все живе.
Коли ультрафіолет потрапляє на людину, на його шкіру і слизові оболонки – це дуже великий ризик, адже може розвинутися онкологія.
Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".
Як писала Politeka, доктор Комаровський розкрив, чим загрожує залишати молодших дітей на старших: "Вкрай ризиковано...".
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