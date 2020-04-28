Відомий український доктор Євген Комаровський розповів, що чекає людей на природі і як уберегтися 

Лікар опублікував пам'ятку, в якій розповідається, як уникнути укусів кліщів, пише Politeka.net.

Комаровський наполегливо рекомендує правильно одягатися: на людині повинні бути довгі брюки, довгі рукави з гумками. Сорочку потрібно заправляти в штани, останні у свою чергу в шкарпетки, а шкарпетки -  в чоботи. Також людина повинна надіти шапку чи капюшон. 

Від кліщів допомагають репеленти, які потрібно застосовувати зовнішньо. 

Прогулянку треба здійснювати подалі від чагарників. Також варто регулярно оглядати одяг і тіло. 

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Після повернення додому дітям потрібно провести повний огляд навколо вух, у вухах, на лінії росту волосся, під пахвами, в пупку, в області талії, паху і промежині, під колінами і між пальцями ніг.

В областях, де існує велика ймовірність зараження кліщовим енцефалітом, потрібно пройти завчасну вакцинацію. 

Нагадаємо, доктор Комаровський  пояснив основні моменти, як потрібно стежити за дитиною в Інтернеті.

Так,  батьки повинні використовувати для безпеки різні технології контролю.

Крім того, рідні повинні мати всі паролі та логіни від поштових служб і соцмереж, де діти тримають сторінки.

Необхідно регулярно перевіряти історії відвідин сайтів, щоб вчасно вжити заходів у випадку небезпеки. 

євген комаровський

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський нагадав, що ультрафіолет здатний вбивати мікроорганізми. Тому в певній дозі ультрафіолет може вбити все живе.

Коли ультрафіолет потрапляє на людину, на його шкіру і слизові оболонки – це дуже великий ризик, адже може розвинутися онкологія. 

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

Як писала Politeka, доктор Комаровський розкрив, чим загрожує залишати молодших дітей на старших: "Вкрай ризиковано...".

Також Politeka писала, що Україну накрили отрута і гар, доктор Комаровський видав інструкцію з порятунку: "Простіше всього...".