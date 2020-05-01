Такого навіть і не чекаєш

Доктор Євген Комаровський повідомив, що симптомами сезонної алергії можуть бути не тільки кашель, чхання та свербіж

Про це стало зрозуміло з інструкцій з симптомами алергії, які медик опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Згідно таблиці, алергія може викликати блювоту, нудоту, болі в животі і пронос. Крім цього, алергія може бути причиною слабкості, низького артеріального тиску, розладів свідомості та запаморочення.

До звичних симптомів відноситься кашель, чхання, затруднення дихання, висипання, свербіж і набряки. Варто відзначити, що багато симптомів китайського вірусу схожі з симптомами алергії.

У коментарях у Євгена Комаровського люди стали розповідати про свої прояви алергії, а також ділилися ситуаціями, коли алергію приймали за іншу хворобу.

«Лікували від бронхіту місяць, а виявляється вже була алергія, поки не зробили аналіз не могли визначити. Ось так і страждаю з 89 року, через те, що вчасно неправильно поставили діагноз, заробила алергічну астму», «Один в один корона», «У мене постійно імуноглобулін високий! алергічний риніт цілий рік це жахливо», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розкрив, чому підвищена температура це не привід робити тести: важливі деталі.

А ще Politeka писала, що Комаровський терміново звернувся до українців через квітучий бузок: "Не нюхайте".

Також Politeka повідомляла, що Комаровський не витримав цькування і висловив українцям все, що про них думає: "Народжувати вдома, жерти фуфломіцини".