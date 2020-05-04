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Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що в першу чергу буде робити, якщо заразиться вірусом з Китаю

Про це він розповів, відповідаючи на запитання, який йому поставили його підписники в соцмережі, передає Politeka.net.

«Ось ви, доктор Комаровський, встаєте вранці і відчуваєте жар, у вас кашель і симптоми вірусу. Ось особисто ви, з вашими знаннями й алгоритмами, у ваших обставинах, що будете робити?», – цікавляться у знаменитого доктора.

На це Комаровський відповів, як завжди, чітко і докладно. За його словами, першим ділом він поставить до відома всіх своїх співробітників про те, що захворів.

«В дім до мене і так ніхто не ходить, крім дружини, яка з дому не виходить. Тобто вона зі мною все одно контактувала, і ховатися від неї ніякого сенсу немає, оскільки дні перед цим, коли я був заразний, ми інтенсивно спілкувалися», – пише він.

Сидячи на самоізоляції, він буде дивитися фільми, слухати аудіокниги і продовжить працювати, а також монтувати відео на домашньому комп'ютері.

Що ж стосується лікування, то, в першу чергу, доктор наварить компотів, чаю і буде багато пити і їсти фрукти.

«А далі будемо дивитися по симптоматиці. Якщо буде в горлі свербіти, то буду смоктати якісь таблетки — швидше за все, звичайні льодяники. Якщо підвищиться температура і буде погано — прийму парацетамол», – пояснив він.

Лікар акцентував увагу на тому, що противірусні препарати для лікування ВІЛ-інфекції, а також хлорохін, сумамед, азитроміцин приймати не буде в жодному разі. Тільки літри рідини і фрукти.

Температурний режим і вологість у квартирі на період лікування– дуже важливий факт, підкреслив Комаровський:

«Перевірю, чи закручені всі батареї, чи не працює опалення, і що в кімнаті не вище 20 градусів. Подивлюся, яка вологість: якщо зараз у моєму місті немає опалення, то в моїй кімнаті вологість близько 50−55%, тобто ніяких проблем немає».

Нагадаємо, що доктор Комаровський розкрив, чому підвищена температура – це не привід робити тести: важливі деталі.

А ще Politeka писала, що Комаровський терміново звернувся до українців через квітучий бузок: "Не нюхайте".

Також Politeka повідомляла, що Комаровський не витримав цькування і висловив українцям все, що про них думає: "Народжувати вдома, жерти фуфломіцини".