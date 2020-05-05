Антибиотики нельзя использовать в качестве самолечения
Об этом известный педиатр ответил в традиционной рубрике «Вопросы» на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Одна из читательниц спросила Комаровского, стоит ли пить курс антибиотиков для профилактики развития пневмонии при уханьском вирусе.
Доктор Комаровский заявил, что этого делать категорически нельзя.
«Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений», - подчеркнул врач.
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По его словам, активное применение антибиотиков повышает вероятность распространения бактерий, которые становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Комаровский напомнил, что ВОЗ называет необоснованное использование антибиотиков большим вызовом для человечества в будущем.
Врач также обратил внимание, что антибиотики нельзя использовать в порядке самолечения, так как каждый лекарственный препарат имеет свои характеристики. Есть антибиотики, которые убивают бактерии, а есть те, которые работают по-другому. Все эти нюансы человек знать не может.
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