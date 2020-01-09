Эксперты назвали пять продуктов, которые подарят вам красивую улыбку, тонкую талию и здоровый цвет лица

Исследование «омолаживающих» и, что немаловажно, доступных всем продуктов провели американские специалисты, пишет издание LiveStrong.

Диетологи, а также Академия общей стоматологии и Британский журнал дерматологии вывели в топ пять продуктов, употребляя которых вы будете чувствовать себя не только лучше. Но и выглядеть гораздо моложе.

В список полезных продуктов вошли: сыр, томаты, оливковое масло, лосось и арбуз. Желательно почаще включайте их в свой рацион.

СЫР (для красивой улыбки)

Диетологи советуют оставить этот продукт на конец трапезы. В сыре содержится кальций, который не только укрепит ваши зубы, но и сможет нейтрализовать кислотную среду, оставшуюся во рту после еды.

ТОМАТЫ (для здорового цвета лица)

В помидорах содержится ликопин – антиоксидант с естественными солнцезащитными свойствами. Если на вашем столе будут часто появляться помидоры, то вам не будет грозить фотостарение, что благоприятно скажется на цвете лица.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО (для красивых волос и кожи)

Всего одна ложка оливкового масла в день увлажнит кожу, заставит волосы сиять и обогатит организм жирными омега-кислотами, снижающими уровень холестерина.

ЛОСОСЬ (полезен для внешности в целом).

Эта жирная рыба содержит незаменимые омега-3, а также антиоксиданты витамин Е и селен. Они «отвечают» за ваши суставы, волосы и кожу.

АРБУЗ (борется со свободными радикалами, которые вызывают старение кожи).

В нем есть много витаминов и антиоксидантов. К тому же, уверяют диетологи, эта ягода не принесет вреда вашей фигуре.

Как сообщалось ранее, специалисты составили топ продуктов, которые нужно есть на завтрак, чтобы заряд бодрости был вам обеспечен на весь день.

Вот несколько простых вариантов полезного и вкусного завтрака, от которого вы захотите просыпаться каждое утро.

Злаки

Мюсли или гранола обеспечат вас необходимым количеством белка и клетчатки. В порции этого вкусного блюда их примерно по 5 граммов.

Большим плюсом будет добавление к смеси семян льна, который известен своим положительным влиянием на пищеварение.

Арахис

Тост с арахисовым маслом и фруктами — отличный вариант быстро насытиться. Диетологи советуют обращать внимание на состав пасты. Важно, чтобы она была без сахара. Выбирайте арахисовую пасту с большим содержанием белка. Однако, будьте осторожны. Этот продукт является сильным аллергеном.

Йогурт и каша

Овсянка, как известно — это целый кладезь витаминов и микроэлементов. В дополнении с йогуртом вы получите сбалансированную, полезное блюдо, которое придаст энергии для начала трудового дня.

Молочные продукты

Творог с бананом — это то, что нужно вам утром. Кисломолочный сыр содержит много кальция и белка. А в сочетании с таким недорогим продуктом, как банан, вы получите до 30 граммов белка.

Напомним, что эти продукты занесли в список вредных незаслуженно.

Как сообщала Politeka, эти продукты сделают ваши волосы и ногти здоровыми и красивыми.

Также Politeka писала, что медики рассказали, какие продукты питания имеют мифическую пользу для здоровья.