Эти продукты содержат достаточно витаминов и полезных компонентов, чтоб сделать ваши волосы и ногти здоровыми и красивыми

Для укрепления ногтей, волос и зубов часто используют специальные витаминные комплексы, принимают препараты и даже ходят лечить к специалистам разные недуги, связанные со здоровьем этих частей. Но можно ограничиться продуктами.

Лосось

Если ваши ногти и волосы слишком сухие – это может быть связано с нехваткой витамина B12. А самый лучший способ поднять его уровень в организме до приемлемого, начать чаще употреблять в пищу жирную рыбу. Лучшим рецептом здесь будет лосось в любом виде. В нем также много витамина D, который ускоряет рост ногтей и усиливает их прочность.

Красное мясо

Кроме того, что в красном мясе очень много белка, оно содержит ударную дозу железа – главный компонент здоровья ногтей. Так что для вегетарианцев у нас плохие новости – отсутствие в рационе красного мяса может серьезно отразиться на состоянии волос, зубов и ногтей. Они будут разрушаться от недостатка питательных веществ, если не заменить мясо адекватным аналогом.

Черника

Повреждения и воспаления в клетках ногтей отлично нейтрализуются с помощью антиоксидантов. А ударную дозу этих веществ можно получить из черники. Она на сегодняшний день является самым богатым антиоксидантами продуктом. При этом есть ее можно не только в сыром виде как ягодный десерт. Множество рецептов позволяют подвергать ее термообработке, делать соусы и джемы. При этом антиоксиданты все равно действуют.

Фасоль

Если вы принимаете витамин биотин в таблетках, чтобы укрепить волосы, ногти и зубы, то вам стоит знать об их природном заменителе. Биотином богаты бобовые. Именно их рекомендуют есть больше, когда организм ослаблен, наблюдаются ломкость ногтей и выпадение волос. Так что если вы не любили красную фасоль, то самое время освоить несколько рецептов и начать уже ее любить.

Пиво

И это не розыгрыш. Пиво действительно отлично подходит для профилактики ломкости ногтей. В нем содержится много кремния, а этот компонент участвует в укреплении ногтевых пластин и волос. Так что можно смело наслаждаться пенным напитком в порядке профилактики и отговариваться этим предлогом, если кто-то заметит, что стоит притормозить.

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