Несколько кусочков шоколада спасет от возрастного нарушения слуха

Южнокорейские медики из Сеула выяснили, что шоколад может замедлить потерю слуха и появление шума в ушах у людей среднего возраста.

Врачи сделали выводы вследствие национального обследования здоровья и питания в 2012–2013 годах.

Как оказалось, у людей, регулярно употребляющих шоколад, ниже риск потерять слух в возрасте от 40 до 64 лет.

По словам экспертов, в какао содержится полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Последние сохраняют слух от повреждений, появляющихся с возрастом.

Отметим, для того, чтобы шоколад принес максимум пользы, в нем должны содержаться мало сахара и высокая концентрация какао.

Напомним, шведские ученые заявили — потребление 45 гр шоколада в сутки спасает от инфаркта. Выяснилось, такая доза помогает уменьшить риск сосудистых заболеваний примерно на 25%.

Кроме того, шоколад повышает настроение и помогает избавиться от стресса и депрессии. Специалисты утверждают, что шоколадом можно объестся до состояния наркотического опьянения, ведь в нем есть небольшое количество канабиоидов, содержащихся в марихуане.

Некоторые также утверждают — сладость заменяет «Виагру» и является афродизиаком.

К слову, черный шоколад помогает при сжигании жира благодаря кофеину и фенолам.

Однако кондитерское изделие имеет и вредные свойства. Людям с аллергией противопоказана данная сладость, а также нельзя есть ее диабетикам. Ведь шоколад может вызвать осложнения при таких заболеваниях.

Существуют мифы об этой сладости. Так, некоторые утверждают — кондитерское изделие вызывает угревую сыпь и акне. А ведь проблема кроется в гормональной системе организма.

Кроме того, информация, что шоколад вреден для зубов и десен также неправдива. Медики советуют съедать по кусочку сладости каждый день, ведь кожура какао-бобов обладает антисептическим действием, поэтому шоколад не дает размножаться бактериям во рту.

Эксперты утверждают, что если беременная будет часто есть шоколад, то ребенок появится на свет жизнерадостным и будет иметь устойчивость к стрессам.

Напомним, употребление фруктов и овощей может усилить психическое здоровье и смягчить проявление депрессии

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