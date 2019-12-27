Несколько кусочков шоколада спасет от возрастного нарушения слуха
Южнокорейские медики из Сеула выяснили, что шоколад может замедлить потерю слуха и появление шума в ушах у людей среднего возраста.
Врачи сделали выводы вследствие национального обследования здоровья и питания в 2012–2013 годах.
Как оказалось, у людей, регулярно употребляющих шоколад, ниже риск потерять слух в возрасте от 40 до 64 лет.
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По словам экспертов, в какао содержится полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Последние сохраняют слух от повреждений, появляющихся с возрастом.
Отметим, для того, чтобы шоколад принес максимум пользы, в нем должны содержаться мало сахара и высокая концентрация какао.
Напомним, шведские ученые заявили — потребление 45 гр шоколада в сутки спасает от инфаркта. Выяснилось, такая доза помогает уменьшить риск сосудистых заболеваний примерно на 25%.
Кроме того, шоколад повышает настроение и помогает избавиться от стресса и депрессии. Специалисты утверждают, что шоколадом можно объестся до состояния наркотического опьянения, ведь в нем есть небольшое количество канабиоидов, содержащихся в марихуане.
Некоторые также утверждают — сладость заменяет «Виагру» и является афродизиаком.
К слову, черный шоколад помогает при сжигании жира благодаря кофеину и фенолам.
Однако кондитерское изделие имеет и вредные свойства. Людям с аллергией противопоказана данная сладость, а также нельзя есть ее диабетикам. Ведь шоколад может вызвать осложнения при таких заболеваниях.
Существуют мифы об этой сладости. Так, некоторые утверждают — кондитерское изделие вызывает угревую сыпь и акне. А ведь проблема кроется в гормональной системе организма.
Кроме того, информация, что шоколад вреден для зубов и десен также неправдива. Медики советуют съедать по кусочку сладости каждый день, ведь кожура какао-бобов обладает антисептическим действием, поэтому шоколад не дает размножаться бактериям во рту.
Эксперты утверждают, что если беременная будет часто есть шоколад, то ребенок появится на свет жизнерадостным и будет иметь устойчивость к стрессам.
Напомним, употребление фруктов и овощей может усилить психическое здоровье и смягчить проявление депрессии
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