Все чаще можно встретить истории о том, что в Китае случилось что-то, что связано со смартфонами

В Сеть часто попадают статьи и о том, как в Китае то смартфон взорвется, то человек от игр ослеп. При этом такие случаи, связанные с травмами от техники, довольно распространены и количество их продолжает расти.

Не стала исключением и жительница Китая из города Чанша. Девушка отличилась постоянной привычкой говорить по телефону. Причем она уехала в отпуск, решив отдохнуть, но свое занятие даже не думала забрасывать.

Так, вместо наслаждения долгожданным отдыхом, она решила уделить внимание не себя и красивым пейзажам. Девушка предпочла все время говорить по телефону. При чем делала это девушка не в свободные минуты, а постоянно, лишь изредка прерываясь на сон.

Из-за того, что фактически всю неделю она не выпускала телефон из рук, юную китаянку ждал неожиданный эффект, который, в принципе, не заставил себя долго ждать.

У девушки начали появляться довольно болезненные ощущения в кисти правой руки, которой она постоянно держала смартфон. А затем, спустя некоторое время, она с ужасом поняла, что не может разогнуть пальцы: их просто-напросто скрючило в том положении, в котором она держала свой смартфон.

После того, как китаянка поняла, что ее руке действительно нужна медицинская помощь, она стремительно обратилась к врачам. Медики осмотрели ее и ее руку, поставив диагноз: теносиновит, что на доступном языке значит «воспаление оболочек сухожилий».

Однако, девушке повезло, потому что ее недуг можно вылечить, и она снова сможет пользоваться аппаратом, который так не хотела отпускать. Тем не менее, когда девушку вылечили, врачи порекомендовали ей поменьше пользовать свой телефон, а также намного чаще делать перерывы, чем она делала до этого. Впрочем, если вы не хотите, чтобы подобный эффект оказал влияние и на вашу работоспособность, то советуем вам поменьше пользоваться техникой, прислушиваясь к советам врачей.

Отметим, что ранее исследователям из Университета Стокгольма удалось сделать интересное открытие. Они выяснили, что запах немытого мужчины может вполне заменит успокоительное для девушек. Не менее интересным является то, каким образом они пришли к такому странному выводу.

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