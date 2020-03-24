Лабораторные исследования экскрементов 8 крупнейших стран мира, продемонстрировали, что с организмом может сотворить вода, употребляемая из пластиковых бутылок

Австрийские исследователи провели эксперимент, результат которого впечатлил всех

Об этом исследовании стало известно после публикации его результатов в издании EurekAlert.

В ходе эксперимента ученые провели анализ образцов человеческих экскрементов, собранных от представителей населения восьми стран. Это Россия, Австрия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Польша, Великобритания и Япония.

То, что они там увидели, удивило их не на шутку: во всех образцах были найдены микрочастицы пластика — всего девять различных его видов.

А в среднем, в каждых десяти граммах экскрементов было около двадцати микрочастиц пластика, каждый из которых — размером от 50 до 500 микрометров.

Во время данного эксперимента у каждого добровольца был свой личный дневник. Туда они вносили данные обо всем, что употребляли в пищу в течении исследования. И, как оказалось, вся их еда была упакована в тот или иной вид пластика. Даже вода, которую они пили, была в пластиковых бутылках.

Из восьми представителей стран, шесть регулярно употребляли в свой рацион морскую рыбу. Это тоже о многом говорит, так как известно, что в мировой океан попадает около пяти процентов всех пластиковых отходов. Но сказать наверняка, как именно частицы пластика попали в человеческий организм, пока невозможно.

Чем это грозит здоровью человека:

Следует знать, что на кишечнике пластик не останавливается: он способен проникать в печень, кровь и лимфу человека. А уже находясь там, такие вредные вещества в пластике, как бисфенол S и бисфенол А, вызывают ряд негативных воздействий на человеческий организм:

Нарушают гормональный баланс и фертильность, что ведет к проблемам в половой жизни и снижает возможность зачатия и рождения здорового ребенка.

Нарушают процесс метаболизма: человек становится более склонным к ожирению.

Провоцируют различные онкологические заболевания.

Чтобы минимизировать риск попадания микрочастиц пластика в свой организм, лучше отдать предпочтение стеклянной и бумажной таре: пусть это будет дороже, зато безопаснее.

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