Теперь в салоне стало больше места для пассажиров

Skoda Fabia четвертого поколения получит самые большие изменение в истории компактного хэтчбека.

Об этом сообщает "completecar".

Новая модель Skoda Fabia отказалась от высокого, немного неуклюжего стиля своих предшественников в пользу дизайна, более типичного для более крупных хэтчбеков С-сегмента, таких как Ford Focus.

Широкая решетка радиатора Skoda Fabia и четкие линии подчеркивают эффектное присутствие автомобиля на дороге, чем не многие другие в этом сегменте могут похвастаться.

Хотя Fabia и является самым маленьким автомобилем Skoda - он далеко не крошечный. Одним из преимуществ этой модели является то, что теперь внутри стало больше места для пассажиров, особенно для тех, кто сидит сзади.

Skoda Fabia также теперь может похвастаться одним из самых больших размеров багажника в сегменте; при объеме 380 литров он соответствует более крупному Volkswagen Golf и на 50 литров больше, чем у предыдущей модели.

Skoda Fabia оснащена 10,25-дюймовым цифровым приборным дисплеем с пятью различными настраиваемыми экранами.

В стандартной комплектации Skoda Fabia получает чистые аналоговые циферблаты с меньшим дисплеем в центре для отображения соответствующей информации, такой как данные о вождении.

Для информационно-развлекательной системы будет доступно три сенсорных дисплея, последний из которых включает управление жестами. Skoda оснащает центральную консоль двумя портами для зарядки USB-C, а также возможностью беспроводной зарядки, в то время как для тех, кто сидит сзади, доступны еще два порта USB-C.

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